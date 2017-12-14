ВСУ обстреляли западные окраины Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (177)

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Западные окраины Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, сгорела амбулатория детской больницы, сообщил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня в результате целенаправленного минометного огня, с позиций ВСУ (вооружённых сил Украины) выпущено семь мин калибром 82 миллиметра,также применялись АГС и стрелковое оружие по Петровскому району Донецка, повреждения получили амбулатория детской медздравницы, сгорел гараж с гражданским автомобилем, по улице Сафонова выгорела крыша", — сказал Басурин.

По его словам, огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Марьинки.