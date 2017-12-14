Английский хирург оставлял на печени пациентов свои инициалы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Английский хирург Саймон Брэмхолл признал перед судом, что оставил свои инициалы на органах двух пациентов, сообщает The Telegraph.

Речь идет об операциях по пересадки печени, которые врач проводил в феврале и августе 2013 года. С помощью лазерного луча он нанес на органы буквы SB.

Брэмхолл признал вину по статье "нападение", но не по статье о нанесении телесных повреждений.

Хирурги используют лазерный луч, чтобы остановить кровотечение печени, а также для разметки участка операции. Обычно следы исчезают в течение какого-то времени.

Однако у одной из пациенток следы остались, что удалось обнаружить во время повторной операции, которую проводил другой врач.

По словам прокурора Тони Бэденоча, "это очень необычное и сложное дело", аналогов которому в уголовном праве еще не было.

Брэмхолл проработал в больнице имени королевы Елизаветы в Бирмингеме 12 лет. В 2014 году, после того, как против него начали дисциплинарное расследование, он подал в отставку. При этом одна из пациенток хирурга заявила местной газете Birmingham Mail, что он спас ей жизнь, и призвала вернуть ему его работу.

Ожидается, что приговор хирургу огласят 12 января.