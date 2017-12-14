В Палестине призвали к бойкоту американских и израильских товаров

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Старший советник президента Палестины Махмуда Аббаса призвал мусульманские страны бойкотировать товары из США и Израиля после решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей, сообщает агентство Anadolu.

"До тех пор, пока Израиль не примет и не будет действовать в соответствии с международным правом, мы призываем (мусульман) бойкотировать израильские товары", — приводит агентство слова Махмуда Сидки Аль-Хаббаша (Mahmoud Sidqi al-Habbash).

"Сейчас, после шага США это также относится к бойкотированию американских товаров. США и Израиль на одной стороне. Это противоречит интересам мусульманского сообщества", — добавил советник.

Аль-Хаббаш заявил, что прошедший в среду чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) демонстрирует серьезный настрой мусульманских стран в отношении позиции США по Иерусалиму.

"Мы не станем терпеть, когда речь идет о вопросах, касающихся наших святых мест. Мы можем предпринять некоторые болезненные шаги в отношении их (США и Израиля) интересов в регионе и мире", — отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций".