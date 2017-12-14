Путин заявил, что не ему оценивать работу Трампа

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работу главы американского государства Дональда Трампа должен оценивать не он, а американский народ.
"Не мне оценивать работу президента Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Путина, "мы объективно видим некоторые, достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он (Дональд Трамп) работает".
"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвеститоров к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.
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