Путин заявил, что не ему оценивать работу Трампа

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работу главы американского государства Дональда Трампа должен оценивать не он, а американский народ.

"Не мне оценивать работу президента Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Путина, "мы объективно видим некоторые, достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он (Дональд Трамп) работает".

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвеститоров к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>