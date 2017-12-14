Береговая охрана Турции спасла 68 нелегальных мигрантов в Эгейском море

АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Береговая охрана Турции успешно провела операцию по спасению 68 нелегальных мигрантов в Эгейском море в районе Измира, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Отмечается, что звонок о лодке с нелегальными мигрантами, которую вынесло на скалы в районе Дикили, поступил на "горячую линию" береговой охраны. В район были направлены два вертолета и спасательное судно. Прибывшие на место спасатели обнаружили в лодке 68 человек. В первую очередь были эвакуированы четыре ребенка, которых на вертолете доставили в порт Дикили. Остальные беженцы были доставлены в порт морем. Погибших нет.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.