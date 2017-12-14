В Германии задержали нескольких подозреваемых в связях с террористом Амри

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в связях с террористом Анисом Амри, устроившим прошлогодний теракт на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает таблоид Bild.

В четверг утром сообщалось, что берлинская полиция проводит обыски в квартирах и на нескольких городских объектах в рамках расследования в отношении предполагаемых исламистов из окружения Амри.

Как пишет издание, обыски прошли в семи квартирах. Спецподразделение полиции задержало нескольких человек. По информации таблоида, подозреваемые недавно прибыли в Германию из Сирии через Турцию и, предположительно, входили в окружение Амри.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство".