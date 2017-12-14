Грибаускайте мстит России за свое советское прошлое, заявил Вассерман

ВИЛЬНЮС, 14 дек — РИА Новости. У президента Литвы Дали Грибаускайте есть личные причины не любить Россию, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

"Если говорить о нынешнем президенте Литвы, то у нее есть личные причины желать всего недоброго России, в том числе и самых разнообразных пакостей, связанных с Украиной", — рассказал Вассерман.

"Как известно, Даля Грибаускайте в советское время была не просто комсомолкой и активисткой, но и негласной сотрудницей Госбезопасности СССР", — напомнил журналист.

Он подчеркнул, что в тот исторический период это означало "в первую очередь доносительство о неблагонадежности своих коллег".

По его мнению, сейчас ей неприятно вспоминать о тех годах.

"Вот она и пытается выбить эти воспоминания как из своей головы, так и из массового общественного сознания, всеми способами демонстрируя свою нелюбовь ко всему русскому. У нее советская эпоха ассоциируется с Россией со всеми вытекающими последствиями", — заключил Вассерман.

Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года. В 2014 году она была еще раз переизбрана на эту должность.Литовский лидер известна своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Россия эти обвинения категорически отвергает.

Грибаускайте также выступает против реализации проекта газопровода "Северный поток —2", заявляя, что он якобы противоречит целям ЕС и повысит зависимость Европы от российского газа.

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