ДНР нашла тяжелую артиллерию силовиков в Авдеевке

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня "Град" на территории Авдеевского коксохимического завода, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Как рассказал журналистам замглавы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, речь идет о восьми единицах тяжелого вооружения. Их нашли в 8,5 километра от линии соприкосновения.

По словам Басурина, на юго-восточной окраине Авдеевки в 700 метрах от линии соприкосновения были выявлены позиции минометного взвода, который ведет целенаправленные обстрелы территории ДНР. "Мы призываем СММ ОБСЕ обратить внимание на данные факты для фиксации грубых нарушений минских договоренностей",- добавил Басурин.