МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Делегация Минобороны России обсудит в Пхеньяне ракетные пуски КНДР, создающие "реальную опасность военного конфликта" в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Представители Минобороны участвуют в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне, военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в четверг в российском посольстве в Северной Корее.

"Ракетные испытания КНДР сами по себе никакой угрозы России не представляют, поскольку не направлены на нас и траектория полета не проходит над нашей территорией. Однако эти испытания несут реальную опасность военного конфликта, и наших военных это не может не беспокоить", — заявил Клинцевич.

Также, отметил сенатор, существует целый ряд запрещающих подобные испытания международных норм, к которым Россия "уважительно относится".

"Поэтому мировое сообщество обращается к России для передачи Пхеньяну этих озабоченностей. Все эти аспекты будут в ходе поездки делегации Минобороны обсуждаться", — сказал Клинцевич.

Первый зампред комитета Совфеда подчеркнул, что для России ракетные испытания КНДР не опасны, поскольку на Дальнем Востоке создана эффективная система защиты наших рубежей.

"Северная Корея занимается обеспечением своей безопасности, и запуск ракет осуществляется в противоположную от нашей территории сторону. Но определенную озабоченность, безусловно, правомерно высказать", — сказал он.