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В мире

Клинцевич: российская делегация обсудит в Пхеньяне ракетные пуски КНДР

12:4014.12.2017
(обновлено: 13:27 14.12.2017)
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© Фото : страница Посольства России в КНДР в FacebookДелегация Министерства обороны РФ в Пхеньяне. 14 декабря 2017Делегация Министерства обороны РФ в Пхеньяне. 14 декабря 2017
© Фото : страница Посольства России в КНДР в Facebook

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Делегация Минобороны России обсудит в Пхеньяне ракетные пуски КНДР, создающие "реальную опасность военного конфликта" в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Представители Минобороны участвуют в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне, военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в четверг в российском посольстве в Северной Корее.

"Ракетные испытания КНДР сами по себе никакой угрозы России не представляют, поскольку не направлены на нас и траектория полета не проходит над нашей территорией. Однако эти испытания несут реальную опасность военного конфликта, и наших военных это не может не беспокоить", — заявил Клинцевич.

Также, отметил сенатор, существует целый ряд запрещающих подобные испытания международных норм, к которым Россия "уважительно относится".

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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"Поэтому мировое сообщество обращается к России для передачи Пхеньяну этих озабоченностей. Все эти аспекты будут в ходе поездки делегации Минобороны обсуждаться", — сказал Клинцевич.

Первый зампред комитета Совфеда подчеркнул, что для России ракетные испытания КНДР не опасны, поскольку на Дальнем Востоке создана эффективная система защиты наших рубежей.

"Северная Корея занимается обеспечением своей безопасности, и запуск ракет осуществляется в противоположную от нашей территории сторону. Но определенную озабоченность, безусловно, правомерно высказать", — сказал он.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
kashkirov.u
Что в далёком 1950 году , что сегодня, без Китая и России не найти выхода из ссложивсейся ситуации. Но для начала убрать американцев от берегов КНДР и КНР.
12:58
14.12.2017
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