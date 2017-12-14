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В мире

"Опасный прецедент": Канада одобрила поставки летального оружия Украине

12:5314.12.2017
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© AFP 2017 / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фотоЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оттава одобрила поставку летального оружия Киеву. Об этом сообщил официальный журнал правительства Canada Gazette. Решение вступило в силу после публикации.

Украина благодарит

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий: военная помощь Запада Украине лишь обострит ситуацию в Донбассе
Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду "за мощный и своевременный сигнал поддержки".

США санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, написал он в Facebook.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады".

Он поблагодарил премьер-министра страны Джастина Трюдо, главу МИД Христу Фриланд и министра обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".

Посол Украины в Канаде Андрей заявил, что "рад" новостям о поставках вооружения, и выразил уверенность, что это сможет "приблизить мир" в стране.

Канада станет стороной конфликта

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Мнение: за летальные вооружения США выставят Киеву счет
В России прокомментировал решение Оттавы. По словам сенатора Франца Клинцевича, это втягивает Канаду во внутриукраинский конфликт и нарушает Минские соглашения. "Создается очень опасный прецедент", отметил он.

Кроме того, это означает, что Канада берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием. По мнению Клинцевича, эти поставки могут "в какой-то мере" изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в Донбассе.

В свою очередь, депутат Юрий Швыткин предположил, что Россия может вынести тему поставок оружия на Украину на обсуждение СБ ООН.
"Заявления об обеспечении оружием Украины звучат не только со стороны Канады, но и со стороны США,… некоторых других западных стран", отметил он.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что эти действия не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

"Похороны Минских соглашений"

Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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В ВСУ назвали "острейшую проблему" украинской армии
Политологи и военные эксперты, комментируя решение Оттавы, едины во мнении, что это не приведет к улучшению ситуации в Донбассе, а только, наоборот, поставит под угрозу выполнение Минских соглашений.

Так, политолог Сергей Гребенюк выразил мнение, что Киеву важны не столько поставки оружия, сколько политический сигнал от стран Запада.

"Украина последовательно демонстрирует свое желание влиться в прозападную политику и свою ориентированность на Европу и США", считает он.

По его словам, для Киева это еще один способ показать что Украина настроена на сближение с Западом.

В свою очередь, военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что поставки Канадой летальных вооружений сделает ее одним из участников вооруженного конфликта на Донбассе.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Эксперт о поставках оружия Киеву: США пока нужен управляемый конфликт
По его словам, это может повлечь за собой срыв выполнения Минских соглашений.

Он предположил, что под видом канадской боевой техники Киев получит реальный американский пакет военной помощи. Эксперт также отметил, что у канадской армии полный спектр вооружений, отвечающих стандартам НАТО, поэтому Киев может получить любые виды современного оружия.

"Полагаю, должна последовать жесткая негативная реакция на это решение Канады со стороны Франции и Германии. Если же ее не будет, это будет означать окончательные похороны Минских соглашений", заключил Коротченко.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, шаг Оттавы не приведет "ни к чему хорошему", поэтому говорить о деэскалации противостояния в Донбассе не приходится.

Украинские военные во время учений на полигоне возле Житомира, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Эскалация позиции". Эксперт о возможных поставках США оружия Украине
Он отметил, что Трамп пока "не горит желанием" санкционировать поставки летального оружия Украине, однако Киев все равно "обходными путями" получает вооружения.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что возможная поставка Канадой летальных вооружений Украине вызывает сомнение, так как у этой страны нет собственной военной промышленности.

По мнению эксперта, Канада может поставить именно какие-то устаревшие, не нужные самой армии образцы стрелкового вооружения с арсеналов и складов.

"Пока что есть только галочка в законодательстве, что это можно сделать. Сами поставки еще не определены и средства на это не выделены", заключил он.

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