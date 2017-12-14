В центре Киева произошла стрельба

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Два человека пострадали в результате драки со стрельбой в Киеве, правоохранители завели дело, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Около 21:00 (22:00 мск) на улице Васильковской в Голосеевском районе произошла драка, в ходе которой участники применили оружие. Предварительно установлено: в помещение пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а потом раздалось несколько выстрелов. После этого они разбежались", — говорится в сообщении полиции в Facebook . Указывается, что событие произошло в среду вечером.

По данным полиции, в результате потасовки пострадали два человека, их госпитализировали. Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Правоохранители изъяли на месте происшествия гильзы для проведения экспертизы.