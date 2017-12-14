В центре Киева произошла стрельба

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Два человека пострадали в результате драки со стрельбой в Киеве, правоохранители завели дело, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в результате потасовки пострадали два человека, их госпитализировали. Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Правоохранители изъяли на месте происшествия гильзы для проведения экспертизы.