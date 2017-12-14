МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Военная помощь Запада Украине лишь обострит ситуацию в Донбассе и отдалит выполнение минских соглашений, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне в публикации официального издания канадского правительства Canada Gazette сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения, огнестрельного оружия, устройств и их компонентов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предполагает выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Киеву. Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон и Оттаву "за мощный и своевременный сигнал поддержки".

"Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину, а также увеличение расходов в оборонном бюджете США на помощь Киеву показывают, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта на Донбасе. Безусловно, такая военная помощь лишь обострит ситуацию на юго-востоке Украины и отдалит выполнение минских соглашений", — заявил Слуцкий журналистам.

По мнению парламентария, по сути, такая помощь является одной из форм "открытого внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт, что точно никак не будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию".

"Самое опасное в этом решении — это неминуемое увеличение числа жертв от применения летальных вооружений на Донбассе. Против кого будет направлено американское и канадское оружие на Украине? Очевидно, против мирного населения. Но западным политикам по-прежнему наплевать на гибель стариков, женщин и детей. Вместо того, чтобы приложить все усилия и оказать давление для выполнения Киевом минских соглашений, они лишь подогревают градус конфликта под благодарные аплодисменты Порошенко", — подытожил Слуцкий.