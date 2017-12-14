Саакашвили рассказал, сколько "стоит" госпереворот на Украине

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В украинской Генпрокуратуре считают, что экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили для государственного переворота не хватило 210 тысяч долларов. Об этом сам политик заявил в эфире канала News One.

"То есть вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что тут есть камеры — может, люди скинутся! Соберут эти 210 тысяч долларов", — так Саакашвили, по его словам, ответил прокурорам.

Он добавил, что если изменение власти, "снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти", стоит именно столько, то такую сумму можно найти.

Бывшего президента Грузии 5 декабря задержали в Киеве по делу о содействии участникам преступных организаций, но сторонники отбили его у силовиков, после чего отправились митинговать к Верховной раде. Снова задержать Саакашвили удалось только поздно вечером 8 декабря, после чего его привезли в изолятор СБУ.

Прокуратура требовала отправить Саакашвили под домашний арест, но Печерский районный суд Киева отклонил это ходатайство и пока оставил политика на свободе. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Саакашвили грозит до десяти лет лишения свободы. При этом генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что подозревает в попытке переворота и ее финансировании не самого Саакашвили, а его "правую руку" Севериона Донгадзе.

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