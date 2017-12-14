Саакашвили рассказал, кем мечтает стать

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хотел бы стать мэром Одессы.

"Знаете, о чем я мечтаю?.. Я хочу просто поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять только после того, как поменяются все правила игры", — сказал Саакашвили в эфире украинского "24 канала". При этом он отметил, что не хочет быть президентом Украины.

Накануне Саакашвили заявил, что не прочь стать премьер-министром. По его словам, ранее президент Петр Порошенко предлагал ему этот пост, но тогда он отказался.

Саакашвили возглавлял Одесскую область в 2015-2016 годах, но ушел в отставку, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. В июле Порошенко лишил его украинского гражданства, но Саакашвили сумел вернуться на Украину, прорвавшись через границу с толпой сторонников, и с тех пор проводит акции протеста против нынешних властей.