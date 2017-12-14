Аксенов назвал генпрокурора Украины интернет-троллем

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "космической глупостью" намерение генпрокурора Украины Юрия Луценко создать совместную следственную группу стран черноморского региона для расследования "нарушений при строительстве Россией моста через Керченский пролив" и добавил, что подобные заявления могут делать только интернет-тролли.

Ранее Луценко сообщил о намерении создать совместную следственную группу стран черноморского региона — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, а также Украины — для расследования возможных экологических нарушений при строительстве моста в Крым. Он также заявил о возможности введения новых санкций против России из-за проекта.

"Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости. Понятно, что никаких реальных перспектив у этой затеи нет. Мост строится на российской территории, это суверенное право нашей страны. Но надо понимать, что в данном случае реальность для представителей киевского режима не имеет значения. Делая подобные заявления, они, по сути, выступают в роли интернет-троллей, главная задача которых — засорять информационное пространство вокруг полуострова продуктами своей жизнедеятельности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что по мере приближения к президентским выборам в России количество исходящих из Киева "антикрымских инициатив разной степени идиотизма будет расти". "К этому надо относиться спокойно", — подчеркнул Аксенов.

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