"Врачи без границ" заявили о гибели девяти тысяч рохинджа в Мьянме за месяц

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По меньшей мере 9 тысяч рохинджа погибли в Мьянме с 25 августа по 24 сентября, сообщила по итогам проведенных исследований международная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF).

"Исследования, проведенные MSF в лагерях для беженцев в Бангладеш, показывают, что по меньшей мере 9 тысяч рохинджа погибли в Мьянме в штате Ракхайн с 25 августа по 24 сентября. Порядка 71,7% смертей стали результатом насилия, по меньшей мере 6,7 тысяч рохинджа, по самым скромным оценкам, были убиты, включая 730 детей младше пяти лет", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным "Врачей без границ", причиной смертей в 69% случаях стали огнестрельные ранения, еще 9% погибших сгорели в своих домах, 5% — забиты до смерти.

Как сообщили в организации, проведенные исследования показали, что "рохинджа стали целью (насилия — ред.)" и "это является самым явным свидетельством широко распространенного насилия, которое началось 25 августа, когда военные, полиция и формирования Мьянмы начали "операции по зачистке" в Ракхайне в ответ на атаки (военизированной повстанческой группировки — ред.) Армии спасения рохинджа Аракана". По данным "Врачей без границ", с того момента более 626 тысяч рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Сообщается, что в начале ноября представители организации провели шесть исследований смертности в поселениях беженцев. Общее число рохинджа в местах, где проводились опросы, составляет более 600 тысяч человек.

"Число смертей, возможно, недооценено, так как наши исследования не охватили все поселения для беженцев в Бангладеш, а также потому что исследования не включают в себя те семьи, которые никогда не покидали Мьянму", — сообщил руководитель медицинской службы Сидней Вонг.

Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>