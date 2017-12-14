МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские моряки с борта ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" произвели 12 погружений телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс" для поиска аргентинской подлодки "Сан-Хуан", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" российскими специалистами, на настоящий момент времени, произведено 12 погружений ТНПА "Пантера плюс" на глубины от 135 до 1050 метров, в результате которых были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовных траулера, скопления донных отложений и два бетонных блока. После непродолжительного планового профилактического осмотра оборудования комплекса "Пантера Плюс" в порту Пуэрто-Бельграно и постановки задач, специалисты ВМФ России продолжат работу в районе поиска подводной лодки "Сан-Хуан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи аппарата российские специалисты обследовали все точки аномалий рельефа дна по плану первого этапа поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины. Работы будут продолжены.

Как сообщается, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно "Янтарь" обследовало рельеф дна в зоне поисков поисковым оборудованием. Были обнаружены донные возвышенности с коралловыми полями, скалистые отложения донного грунта и перепады глубин со скальным грунтом.

Добавляется, что руководит группой специалистов ВМФ России начальник Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного Учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.