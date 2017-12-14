МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Реальная работа по будущему документу о размещении миротворческого контингента ООН для охраны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе до сих пор не началась, по итогам двух раундов экспертных консультаций в Совете безопасности результатов нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Российский дипломат подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает "идеи переписывания "Комплекса мер" как базы внутриукраинского урегулирования, подмены нынешних переговорных форматов (контактная группа и "нормандская четверка") и переноса работы по урегулированию в ООН в ущерб ОБСЕ – всего того, к чему так стремятся в Киеве, не желая выполнить уже взятые на себя обязательства по минским договоренностям".

Он пояснил, что российский проект резолюции по миссии ООН для содействия охране наблюдателей СММ ОБСЕ "остается на столе". "Мы провели в СБ ООН два раунда экспертных консультаций. Пока безрезультатно. (Президент Украины — ред.) Петр Порошенко в ходе открытого заседания СБ 20 сентября приветствовал "начало соответствующих обсуждений" в Совете и выразил готовность конструктивно в них участвовать. Прошло почти три месяца, но реальная работа по документу так и не началась", — рассказал замминистра.

Американцы же, по его словам, "подыгрывают украинцам, продвигая идею о том, что миссия должна обладать гораздо более широким, нежели предлагаем мы, географическим охватом, контролировать российско-украинскую границу, а также иметь "полновесный" миротворческий мандат".

"То есть ведут к тому, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, разместить там, по сути, ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашённых ДНР и ЛНР. Понятно, что подобный сценарий ведет к размыванию существующего формата – ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его основа – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по всем перечисленным аспектам", — объяснил Гатилов.

Читайте полный текст интервью с Геннадием Гатиловым >>