В Пхеньяне проходит первое заседание военной комиссии России и КНДР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия-КНДР в Пхеньяне, военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в четверг в посольстве РФ в Северной Корее.

"В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности", — говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Соглашение подписано 12 ноября 2015 года Первым заместителем Начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.

Российскую делегацию, которая накануне прибыла в Пхеньян, возглавляет заместитель начальника Центра управления обороной РФ контр-адмирал Виктор Калганов, корейскую делегацию – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Корейской Народной Армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.

"Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке. Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться здесь до 16 декабря", — добавили в посольстве РФ в Пхеньяне.