Член конгресса Кентукки совершил суицид на фоне обвинений в домогательствах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Член палаты представителей штата Кентукки, в отношении которого проводилось расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, совершил суицид, сообщает телеканал WDRB со ссылкой на местную полицию.

В понедельник Центр журналистских расследований штата Кентукки опубликовал заявления женщины, которая обвиняла Джонсона в домогательствах. По ее словам, это случилось в новогоднюю ночь в 2012 году у нее дома, женщине на тот момент было 17 лет, а Джонсон служил пастором. Как утверждала потерпевшая, в это время он злоупотреблял спиртными напитками.

Незадолго до самоубийства Джонсон написал пост в социальной сети Facebook, в котором заявил, что представленные центром обвинения ложны. "(Теракт) 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, посттравматическое стрессовое расстройство, которое со мной 24 часа в сутки на протяжении 16 лет, заберет мою жизнью, я больше не могу с ним справляться. Оно победило", — написал он.

В последние месяцы ряд деятелей кино, журналистов и политиков в США ушли в отставку на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее высокопоставленным политиком стал сенатор Эл Франкен, также был уволен со всех постов видный кинопродюсер Харви Вайнштейн, де-факто завершилась карьера актера Кевина Спейси и комика Луи Сикея, а также многих других.