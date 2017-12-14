В Гондурасе три человека скончались от холода

МЕХИКО, 14 дек – РИА Новости. Три человека в Гондурасе стали жертвами низких для этой страны температур, сообщает портал Prensa.

Два человека умерли в департаменте Интибука, еще один – в департаменте Копан. Тела были найдены на улицах, предположительной причиной смерти стало переохлаждение.

Сейчас температура в некоторых регионах центральноамериканской страны опускается до 8 градусов выше нуля, что для теплолюбивого в целом Гондураса очень низкий показатель. При этом некоторые местные жители сообщают о ночных температурах в 3-4 градуса.

Аналогичная ситуация с температурой складывается сейчас в расположенной неподалеку Мексике. Север и центр страны в целом привычны к холодам, там даже есть печное и газовое отопление, однако в этом году температура опускается слишком низко. Так, в центральном штате Сакатекас показатели термометров опустились до исторического минимума в 15,4 градуса ниже нуля. Местные жители обогреваются как могут, но их дома не приспособлены к таким температурам. Пока сообщений о летальных исходах вследствие холодов в Мексике не поступало.