Российских моряков хотят наградить за спасение северокорейских рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Российских моряков с судна "Петр Ильичёв", которые в Японском море спасли с тонущей шхуны северокорейских рыбаков, могут наградить, сообщил РИА Новости представитель судовладельца – Рыболовецкого колхоза имени Ленина.

Ранее сообщалось, что российские моряки с судна, направлявшегося из Владивостока в Пусан, спасли троих северокорейских рыбаков с полузатонувшего судна КНДР в Японском море. Одного рыбака подняли без признаков жизни – он погиб. Спасенных доставили в больницу Владивостока. Представитель консульства КНДР во Владивостоке рассказал, что ЧП произошло из-за того, что мотор на шхуне не заводился, и была сильная волна.

"Мы подали в МЧС информацию для награждения за спасение людей, троих членов экипажа и капитана. Сейчас наше судно идет на швартовку в Пусане, куда оно и направлялось, когда встретило шхуну КНДР", — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда рыбаков подняли на борт, то капитан камчатского судна связался с портом Пусан, где сначала подтвердили готовность принять северокорейских рыбаков. Однако потом они отказались, и "Петру Ильичёву" пришлось возвращаться во Владивосток, откуда он вышел. Северокорейскую шхуну на буксир не брали, так как она была почти полностью затоплена.

"Во Владивостоке для оформления всех процедур вызывали консула КНДР, он забрал пострадавших и тело погибшего. Двое рыбаков были в нормальном состоянии, а третий жаловался на боль в ногах – возможно, было обморожение. Они на своей шхуне стояли по колено в воде", — отметил представитель судовладельца.