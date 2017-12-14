МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство обороны Канады при публикации сообщения о планах купить австралийские самолеты F-18 в социальной сети Facebook допустило ошибку и проиллюстрировало новость фотографией более новой версии истребителя, сообщает канадская телерадиокорпорация CBC.

Во вторник вооруженные силы Канады в своем официальном аккаунте в Facebook разместили фотографию, чтобы проиллюстрировать ею новость о решении правительства купить у Австралии 18 истребителей F-18s. Однако на фотографии, как отмечает корпорации, были изображены более усовершенствованные версии самолета — Boeing FA-18E/F Super Hornet, от покупки которых канадцы отказались.

В министерстве признали ошибку. "В спешке после вчерашнего важного сообщения о пополнении парка воздушных судов мы опубликовали не ту фотографию. Мы выражаем свои сожаления в связи с ошибкой и намерены выпустить пост с верным фото", — заявил представитель минобороны Дэн Ле Бутийе.