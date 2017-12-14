Новый украинский вагон сломался во время первого рейса в Австрии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вагон поезда "Вена — Киев" вышел из строя 11 декабря, через 50 километров после отправления из австрийской столицы, об этом со ссылкой на пассажиров передает канал ТСН.

"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги" — ред.) запустила новый состав по маршруту между Веной и Киевом 10 декабря. Для него на украинском заводе были изготовлены новые вагоны, приспособленные к европейской колее.

Пассажиры первого рейса, в котором один из вагонов был украинским, рассказали, что через 15 минут после отбытия от станции в Вене поезд остановился из-за повреждения линий электропередач. Пассажиров-европейцев отправили на автобусах в отели, в то время как украинцы были вынуждены ночевать в поезде.

"Нас просто оставили в вагоне, где не было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления", — говорит одна из пассажирок. После возобновления движения в украинском прицепном вагоне загорелись тормозные колодки.

"Началось задымление, почти пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что всех остальных пассажиров забрали автобусы", — добавила пассажирка. По ее словам, состав доехал до Венгрии, где сотрудники депо заявили, что вагон не может продолжать движение.

Проводники, как рассказала пассажирка, предлагали только чай, хотя в стоимость билетов был включен завтрак. "Мы просили предоставить нам автобус, чтобы нас довезли хотя бы до границы или в Вену, но нам отказали. Мы отъехали всего на 50 км от Вены", — добавила собеседница канала, отметив, что общее время простоя составило 16 часов.

В итоге пассажиры были вынуждены добираться до места назначения своим ходом.