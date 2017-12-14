В Венесуэле заявили, что страна вошла в стадию гиперинфляции

МЕХИКО, 14 дек – РИА Новости. Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, что страна вошла в стадию гиперинфляции.

"Это драматично, так как всех нас одинаково лишает капиталов, а президент каждый год увеличивает объем ликвидности на 900%, что является главным топливом для инфляции", — приводит портал Nacional заявление Ласаррабаля.

По его словам, в этой ситуации власти наносят дополнительный удар по бизнесу, заставляя снижать цены на 50%, что фактически означает крах множества предпринимателей.

Также это бьет по сельскому хозяйству. "Сейчас мы сажаем только 60% того, что производили ранее", – заметил бизнесмен. Уровень производства в сырьевом секторе упал на 60-70%, заметил Ласаррабаль.

Несколько дней назад комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.

Если 7 декабря курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы составлял примерно 95,5 тысячи боливаров, то в среду его значение превысило уже 102 тысяч боливаров, сообщает сайт Dolar Today.