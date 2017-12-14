ВВС Израиля атаковали три объекта ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в сектора Газа три объекта, принадлежащих палестинским боевикам из движения ХАМАС, в ответ на новые ракетные обстрелы с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Обмен ударами продолжается практически на ежедневной основе с прошлой недели, когда начались массовые палестинские протесты против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, Армия обороны Израиля атаковала три военных объекта ХАМАС в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил. Военные объекты использовались как тренировочные центры и склады вооружения", — сказано в сообщении.

Несколькими часами ранее израильские войска перехватили две палестинские ракеты, еще одна упала на приграничном пустыре.

"Израиль не позволит причинить вред своим гражданам, не допустит таких попыток и продолжит охранять свой суверенитет. Армия считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за такую ситуацию, за нищету, разруху и отчаяние, господствующие среди жителей сектора Газа", — написала армейская пресс-служба.

Газета "Гаарец" подсчитала, что с 6 декабря, когда президент Дональд Трамп объявил о признании столичного статуса Иерусалима, палестинские боевики выпустили 11 ракет по югу Израиля, в трех случаях для их перехвата пришлось задействовать батареи ПРО "Железный купол". Издание пишет, что это самые массированные обстрелы за три года, прошедшие с последней военной кампании в секторе Газа.

Независимо от конкретных исполнителей израильтяне возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.