В Великобритании девочка родилась с сердцем наружу

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В британском Булуэлле родилась девочка с редким врожденным пороком — эктопия сердца, при котором сердечная мышца оказывается расположенной снаружи грудной клетки, сообщает The Guardian.

Врачи поставили диагноз на девятой недели беременности. Они сообщили, что шансы на выживание у ребенка малы — более 90% новорожденных с эктопией сердца рождаются мертвыми или умирают в первые дни жизни. Специалисты рекомендовали сделать аборт, однако родители были против.

Девочка родилась живой, в первый час ее жизни было проведено три операции, в которых участвовали более 50 врачей. Хирурги сформировали новую грудную клетку и поместили в нее сердце. В результате, отмечает издание, что новорожденная стала первым человеком в Великобритании, кому удалось выжить с подобным пороком.