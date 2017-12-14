Вице-президента Эквадора приговорили к шести годам тюрьмы по делу Odebrecht

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллионов долларов за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает местная газета Comercio. Это первый осужденный такого уровня по делу Odebrecht.
Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее откатов.
В ноябре суд решил, что Глас предстанет перед судом по обвинению в организации коррупционной схемы с участием бразильской строительной компании Odebrecht. По данным прокуратуры, Глас мог получить около 13,5 миллиона долларов в виде взяток от бразильской компании за передачу ей пяти государственных контрактов в стратегических секторах экономики. Всего по делу проходят, помимо Гласа, еще 12 человек, включая его дядю.
В конце октября Глас был смещен с поста вице-президента решением высшего контрольного управления. Это произошло по истечении 30-дневного срока, в который он мог представить доказательства своей непричастности к нарушениям закона при заключении вызвавшего коррупционный скандал соглашения по разработке нефтяного блока в Эквадоре.
Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.
Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.