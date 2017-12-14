Вице-президента Эквадора приговорили к шести годам тюрьмы по делу Odebrecht

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллионов долларов за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает местная газета Comercio. Это первый осужденный такого уровня по делу Odebrecht.

Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее откатов.

В ноябре суд решил, что Глас предстанет перед судом по обвинению в организации коррупционной схемы с участием бразильской строительной компании Odebrecht. По данным прокуратуры, Глас мог получить около 13,5 миллиона долларов в виде взяток от бразильской компании за передачу ей пяти государственных контрактов в стратегических секторах экономики. Всего по делу проходят, помимо Гласа, еще 12 человек, включая его дядю.

В конце октября Глас был смещен с поста вице-президента решением высшего контрольного управления. Это произошло по истечении 30-дневного срока, в который он мог представить доказательства своей непричастности к нарушениям закона при заключении вызвавшего коррупционный скандал соглашения по разработке нефтяного блока в Эквадоре.

В начале октября Глас был помещен под арест по просьбе генеральной прокуратуры. Сам Глас заявил, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным.

Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.