"Опасный прецедент": Канада одобрила поставки летального оружия Украине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину, об этом сообщает официальный журнал правительства Канады Canada Gazette. Решение вступило в силу после публикации. В Совете Федерации России уверены, что это создаст "опасный прецедент".
Благодарная Украиназаявил, что "рад" новостям о поставках вооружения, и выразил уверенность, что это сможет "приблизить мир" на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за принятые решения. Он отметил, что Вашингтон санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", — написал Порошенко в Facebook.
Глава МИД Украины в Twitter заявил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он поблагодарил премьер-министра страны Джастина Трюдо, министра иностранных дел Христе Фриланд и министра обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".
Канада становится стороной конфликта
Кроме того, это означает, что эта страна берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием, говорится в заявлении Клинцевича. По словам сенатора, эти поставки способны "в какой-то мере" изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в Донбассе.
Ранее против предоставления вооружения Украине высказывались европейские политики. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эти действия не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.