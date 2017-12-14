"Опасный прецедент": Канада одобрила поставки летального оружия Украине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину, об этом сообщает официальный журнал правительства Канады Canada Gazette. Решение вступило в силу после публикации. В Совете Федерации России уверены, что это создаст "опасный прецедент".

Благодарная Украина

Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине. Дипломат заявил , что "рад" новостям о поставках вооружения, и выразил уверенность, что это сможет "приблизить мир" на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за принятые решения. Он отметил, что Вашингтон санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", — написал Порошенко в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. По словам посла украинского посла в США Валерия Чалого, этот документ делает возможным предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера и существенно расширяет возможности поддержки Киева.

Глава МИД Украины в Twitter заявил, что теперь Киеву "ничто не мешает получать оружие из Канады". Он поблагодарил премьер-министра страны Джастина Трюдо, министра иностранных дел Христе Фриланд и министра обороны Харджиту Саджану "за дружную и солидарную позицию в отношении Украины".

Канада становится стороной конфликта

Решение Оттавы втягивает Канаду во внутриукраинский конфликт и нарушает минские соглашения, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Создается очень опасный прецедент", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Кроме того, это означает, что эта страна берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием, говорится в заявлении Клинцевича. По словам сенатора, эти поставки способны "в какой-то мере" изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в Донбассе.

Россия после изучения вопроса о поставках рядом стран оружия на Украину может вынести эту тему на обсуждение СБ ООН, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Ранее против предоставления вооружения Украине высказывались европейские политики. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия Киеву, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эти действия не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.