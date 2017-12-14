Президент Бразилии перенес очередную операцию

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер перенес в среду небольшую урологическую операцию в больнице Сан-Паулу, сообщает телеканал Globo со ссылкой на администрацию главы государства.

Как сообщили в администрации президента, "Темер поступил в среду днем в Сирийско-ливанский госпиталь" с информацией о затрудненном мочеиспускании. "Ему была проведена небольшая операция, она была успешной. Он будет восстанавливаться до 48 часов", — приводит телеканал сообщение канцелярии главы государства.

В среду стало известно, что Темер пройдет в Сирийско-ливанском госпитале медицинское обследование на предмет урологического заболевания. В этой связи были отменены мероприятия, значившиеся в рабочей повестке дня Темера на среду.

В конце ноября президенту Бразилии была сделана успешная ангиопластика трех коронарных артерий сердца с установкой стента. Операция также прошла в Сирийско-ливанском госпитале. В конце октября Темеру провели операцию на простате.