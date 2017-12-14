США разочарованы, что арестованного в Венесуэле американца не освободили

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США разочарованы тем, что арестованный в Венесуэле американец Джош Холт не был освобожден на гуманитарных основаниях, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Джош Холт содержится под стражей около 18 месяцев. Накануне ему было предъявлено обвинение в хранении оружия — первое за это время. Мы разочарованы тем, что он не был освобожден по гуманитарным соображениям, как мы того просили", — сказала Науэрт на брифинге.

Он выразила серьезную озабоченность состоянием здоровья Холта, которому, по ее словам, "предоставляется недостаточное медицинское обслуживание". По ее словам, "представители консульства США в Каракасе в последний раз навещали Холта в ноябре".