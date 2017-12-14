Обвиняемый в подготовке взрыва в Нью-Йорке останется под стражей

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

НЬЮ-ЙОРК, 14 дек — РИА Новости. Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайед Улла останется под стражей без права выйти под залог до начала предварительных слушаний по делу, сообщили РИА Новости в прокуратуре южного округа Нью-Йорка.

В среду состоялось первое заседание по делу Уллы, обвиняемого по пяти пунктам, включая предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и подготовка взрыва в общественном месте. Заседание состоялось в формате видеоконференции, так как подозреваемый до сих пор находится в госпитале. Вместе с ним в палате находились два государственных защитника.

"Обвинение запросило оставить его (под стражей) без залога, и его адвокат согласился. Он будет задержан без залога до предварительных слушаний, назначенных на 13 января 2018 года", — сообщил агентству представитель прокуратуры.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв — на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.