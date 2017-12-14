Глава ФРС заявила, что уверена в способностях своего преемника

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что уверена в способности своего преемника Джерома Пауэлла управлять организацией, для этого "он обладает всеми знаниями".

Президент США Дональд Трамп выдвинул члена совета управляющих ФРС Пауэлла на пост главы организации 2 ноября. Пятого декабря банковский комитет Сената конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Пауэлла. Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.

"Он один из тех, кто работает в совете управляющих ФРС несколько лет. Он был частью решений, которые мы принимали. Господин Пауэлл очень хорошо подготовлен. Имеет прекрасное понимание происходящего. У меня есть уверенность в его способностях", — сказала она.

Она так же подчеркнула, что верит в то, что Пауэлл сохранит аполитичный характер решений, принимаемых ФРС.

Итоги декабрьского заседания ФРС стали известны в 14.00 по местному времени в среду (22.00 мск), после этого состоялась пресс-конференция с участием главы американского Центробанка — Джаннет Йеллен. ФРС поднял ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25-1,5%, что совпало с прогнозом аналитиков опрошенных РИА Новости.

Отметим, что это стало последним решением при текущем главе ЦБ. Ранее 5 декабря банковский комитет Сената Конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих ФРС. Таким образом, голосование в сенате, скорее, будет носить лишь технический характер и Пауэлл вскоре примет бразды правления в свои руки.