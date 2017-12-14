Израиль закрывает границу с сектором Газа из соображений безопасности

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек — РИА Новости. Израиль закрывает в четверг границу с палестинским сектором Газа из соображений безопасности, сообщила армейская пресс-служба.

Принятое решение распространяется на оба пограничных перехода — "Керем-Шалом" и "Эрез".

"В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут завтра (в четверг) закрыты", — говорят военные.

После решения США о признании Иерусалима столицей еврейского государства в секторе Газа практически ежедневно проходят массовые протесты палестинцев, перерастающие в пограничные столкновения с израильскими войсками, и резко участились ракетные обстрелы со стороны боевиков.