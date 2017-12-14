США обнародуют данные о "дестабилизирующих действиях Ирана"

ООН, 14 дек — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг обнародует данные о "дестабилизирующих действиях Ирана" на Ближнем Востоке и за пределами региона. Об этом сообщило постпредство США.

Пресс-конференция Хейли запланирована на 11.30 (19.30 мск) в Вашингтоне.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на четырех американских чиновников сообщил, что администрация США готовится публично продемонстрировать доказательства того, что Иран снабжает ракетами повстанцев-хуситов в Йемене. По данным источников телеканала, Хейли должна представить компоненты баллистической ракеты малой дельности, которую хуситы пустили в сторону штаб-квартиры разведывательного управления Саудовской Аравии.

Как сообщил один из представителей разведки, во время демонстрации на военной базе в Вашингтоне Хейли также представит другие доказательства распространения иранского оружия и потенциального нарушения санкций ООН.