Марш на Кабул: постсоветские исламисты помогают ИГ* захватить Афганистан

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. После Сирии и Ирака — Афганистан. Террористы ИГ*, покинувшие свои базы на Ближнем Востоке, находят пристанище у рубежей бывшего Советского Союза. Летом 2017 года сторонники джихада смогли закрепиться в северной провинции Джаузджан, находящейся на границе с Туркменией. Афганские правоохранительные органы фиксируют приток добровольцев из России и стран Центральной Азии, готовых примкнуть к преступному формированию. Перед лицом серьезной угрозы у Кабула нет продуманной стратегии действий, которая позволила бы вернуть мятежные северные районы. О том, чем живет новое "Исламское государство"* и какую роль играют в нем русскоязычные джихадисты, — в материале РИА Новости.
"Выходцы из России прописывают игиловцам лекарства"
На закрепление ИГ* в новом для него регионе одновременно работало слишком много факторов, в числе которых приток денег и добровольцев, готовых воевать под знаменем "халифата". Многие из них оказались выходцами с постсоветского пространства. В разговоре с РИА Новости российский востоковед Андрей Серенко рассказал, что к исламистам присоединяются уроженцы Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Северного Кавказа. "Все это началось еще загодя, и даже переходить границу пешком практически никому не потребовалось. Люди прибывали легально — как туристы, желающие насладиться красотами Афганистана. Многие после таких визитов оставались в стране надолго", — говорит специалист.
Некоторые постсоветские волонтеры на службе у исламистов оказываются не боевиками, а работниками тыла. Особую славу в Афганистане приобрели врачи из Чечни. "У них в исламистской среде хорошая репутация, они квалифицированно выполняют свою работу. С тех пор как чеченцы начали прибывать в страну, потери боевиков заметно снизились", — делится сведениями, полученными от афганских военных, Серенко.
В последние месяцы правоохранители охваченного мятежами государства фиксируют рост числа радиоперехватов на русском языке. Увеличился и запрос на переводчиков с него, особенно в северных районах. Объясняется это частыми случаями захвата мобильных телефонов. К удивлению для себя, в портативных устройствах местные жители обнаруживают русскоязычный контент.
Исламисты на героиновой дорожке
В стране, где крайняя нищета привычно сочетается с высокой рождаемостью, денежный фактор позволяет в буквальном смысле покупать бойцов, забирая их за определенную сумму у родителей еще в нежном возрасте. Воспитанные исламистами (сходный опыт у ИГ* уже имелся в Сирии) юные боевики должны будут влиться в джихадистские подразделения следующего дня.
Экономический секрет ИГ* — в умении брать под контроль наиболее доходные отрасли бизнеса, годные при этом для перевода в теневую сферу. В Ираке под эти параметры подпадала добыча нефти. Оказавшись в Афганистане, строители "халифата" сосредоточились на торговле героином. Ранее это направление криминальных занятий контролировали талибы*, но ИГ* удалось потеснить их. Сражение между двумя группами исламистов проходит не только за души людей, но и за маковые поля.
Армия пятится перед джихадом
По мнению Андрея Серенко, тактика, которой придерживается ИГ* в Афганистане, явно указывает на намерение взять столицу. Для вторжения на постсоветское пространство у джихадистов не находится ни средств, ни желания. "Следует обратить внимание на динамику боевых действий. Помимо северных территорий, террористы давно закрепились и в восточной провинции Нангархар. Сейчас они пытаются захватить провинцию Логар, чтобы открыть коридор на Кабул. А ведь в будущем году предстоят выборы. С высокой вероятностью можно прогнозировать масштабные вылазки исламистов, приуроченные к этому событию", — говорит Серенко.
В самом Афганистане тем временем зреет недовольство неспособностью властей противостоять обоим своим непримиримым оппонентам — как ИГ*, так и талибам*. Оппозиционно настроенные политики объясняют успехи исламистов деградацией армии, ответственность за которую возлагают на президента Ашрафа Гани. Недовольные обвиняют центральные власти в ошибках при назначении на командные посты, из-за чего были потеряны ключевые местности в северных районах. "Работу не дают тем, кто умеет ее выполнять. В силах безопасности на севере Афганистана трудятся люди, которые не имеют образования и понятия о военной профессии. Среди командующих силами безопасности в северных провинциях есть те, кто раньше нигде не служил. И они несут службу в тех районах, где 90 процентов территории находится под контролем противников (правительства)", — обрисовал свое видение положения в интервью Sputnik глава молодежного движения провинции Сари-Пуль Тадж Мохаммад Хорасани.
*Террористическая организация, запрещенная в России.