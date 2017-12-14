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Марш на Кабул: постсоветские исламисты помогают ИГ* захватить Афганистан

08:0014.12.2017
(обновлено: 08:05 14.12.2017)
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© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции НангархарАфганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. После Сирии и Ирака — Афганистан. Террористы ИГ*, покинувшие свои базы на Ближнем Востоке, находят пристанище у рубежей бывшего Советского Союза. Летом 2017 года сторонники джихада смогли закрепиться в северной провинции Джаузджан, находящейся на границе с Туркменией. Афганские правоохранительные органы фиксируют приток добровольцев из России и стран Центральной Азии, готовых примкнуть к преступному формированию. Перед лицом серьезной угрозы у Кабула нет продуманной стратегии действий, которая позволила бы вернуть мятежные северные районы. О том, чем живет новое "Исламское государство"* и какую роль играют в нем русскоязычные джихадисты, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы отряда народного ополчения "Соколы пустыни" сжигают флаг ИГ*, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы отряда народного ополчения "Соколы пустыни" сжигают флаг ИГ*, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмиры

"Выходцы из России прописывают игиловцам лекарства"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ* и "защитить цивилизацию"
Появление строителей "халифата" на севере Афганистана — во многом результат стечения обстоятельств. Летом 2017 года талибский полевой командир Кари Хекмат разорвал отношения со своим командованием, объявив, что принимает более радикальную трактовку ислама. Находившиеся под управлением Хекмата банды признали авторитет "халифа" Аль-Багдади. Последовало введение порядков, характерных для раннего Средневековья: продажи людей в рабство и многоженство. С территории, занятой джихадистами, устремились потоки беженцев, а афганские власти направили войска для подавления мятежа. Однако добиться быстрого успеха им было не суждено.

На закрепление ИГ* в новом для него регионе одновременно работало слишком много факторов, в числе которых приток денег и добровольцев, готовых воевать под знаменем "халифата". Многие из них оказались выходцами с постсоветского пространства. В разговоре с РИА Новости российский востоковед Андрей Серенко рассказал, что к исламистам присоединяются уроженцы Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Северного Кавказа. "Все это началось еще загодя, и даже переходить границу пешком практически никому не потребовалось. Люди прибывали легально — как туристы, желающие насладиться красотами Афганистана. Многие после таких визитов оставались в стране надолго", — говорит специалист.

Некоторые постсоветские волонтеры на службе у исламистов оказываются не боевиками, а работниками тыла. Особую славу в Афганистане приобрели врачи из Чечни. "У них в исламистской среде хорошая репутация, они квалифицированно выполняют свою работу. С тех пор как чеченцы начали прибывать в страну, потери боевиков заметно снизились", — делится сведениями, полученными от афганских военных, Серенко. 

В последние месяцы правоохранители охваченного мятежами государства фиксируют рост числа радиоперехватов на русском языке. Увеличился и запрос на переводчиков с него, особенно в северных районах. Объясняется это частыми случаями захвата мобильных телефонов. К удивлению для себя, в портативных устройствах местные жители обнаруживают русскоязычный контент.

Исламисты на героиновой дорожке

Задержание группы террористов, планировавших террористические акты на новогодние праздники в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Разоблаченной в Москве ячейкой ИГ* руководили из-за рубежа
Успех ИГ* на территории Афганистана был бы невозможен, если бы радикалы не умели ладить с деньгами. Однако в их распоряжении — гораздо большие суммы, чем у непосредственных конкурентов-талибов*, что кардинально сказывается на ходе боевых действий. По сведениям афганской прессы, строители "халифата" готовы предложить своим добровольцам конкурентоспособную зарплату, эквивалентную 400 долларам. Ставки у поиздержавшихся талибов* вдвое меньше, и молодежь со всевозрастающим интересом смотрит в сторону ИГ*.

В стране, где крайняя нищета привычно сочетается с высокой рождаемостью, денежный фактор позволяет в буквальном смысле покупать бойцов, забирая их за определенную сумму у родителей еще в нежном возрасте. Воспитанные исламистами (сходный опыт у ИГ* уже имелся в Сирии) юные боевики должны будут влиться в джихадистские подразделения следующего дня.

Экономический секрет ИГ* — в умении брать под контроль наиболее доходные отрасли бизнеса, годные при этом для перевода в теневую сферу. В Ираке под эти параметры подпадала добыча нефти. Оказавшись в Афганистане, строители "халифата" сосредоточились на торговле героином.  Ранее это направление криминальных занятий контролировали талибы*, но ИГ* удалось потеснить их. Сражение между двумя группами исламистов проходит не только за души людей, но и за маковые поля.

© AP Photo / Allauddin KhanСбор мака в провинции Кандагар, Афганистан
© AP Photo / Allauddin Khan
Сбор мака в провинции Кандагар, Афганистан

Армия пятится перед джихадом 

Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Евкуров: возвращающиеся в Россию из ИГ* будут отвечать на родине по закону
Афганистан располагает протяженной границей сразу с тремя постсоветскими государствами — Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. Правоохранители этих стран фиксируют случаи незаконного пересечения границы добровольцами, желающими присоединиться к афганским исламистам. Однако скорого выхода джихадистов на постсоветское пространство в Ташкенте, Душанбе и Ашхабаде не ждут. Как убеждена элита этих стран, ИГ* скорее повернет оружие к югу, чтобы взять Кабул, или выберет для себя другую, на первый взгляд, неожиданную цель. "Успехи строителей "халифата" могут стать преддверием большого вторжения в Иран с участием сил Запада", — поделился своим мнением с РИА Новости киргизский политолог Аман Салиев.

По мнению Андрея Серенко, тактика, которой придерживается ИГ* в Афганистане, явно указывает на намерение взять столицу. Для вторжения на постсоветское пространство у джихадистов не находится ни средств, ни желания. "Следует обратить внимание на динамику боевых действий. Помимо северных территорий, террористы давно закрепились и в восточной провинции Нангархар. Сейчас они пытаются захватить провинцию Логар, чтобы открыть коридор на Кабул. А ведь в будущем году предстоят выборы. С высокой вероятностью можно прогнозировать масштабные вылазки исламистов, приуроченные к этому событию", — говорит Серенко.

© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarСлужащий Афганской национальной полиции в Кабуле
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
Служащий Афганской национальной полиции в Кабуле

В самом Афганистане тем временем зреет недовольство неспособностью властей противостоять обоим своим непримиримым оппонентам — как ИГ*, так и талибам*. Оппозиционно настроенные политики объясняют успехи исламистов деградацией армии, ответственность за которую возлагают на президента Ашрафа Гани. Недовольные обвиняют центральные власти в ошибках при назначении на командные посты, из-за чего были потеряны ключевые местности в северных районах. "Работу не дают тем, кто умеет ее выполнять. В силах безопасности на севере Афганистана трудятся люди, которые не имеют образования и понятия о военной профессии. Среди командующих силами безопасности в северных провинциях есть те, кто раньше нигде не служил. И они несут службу в тех районах, где 90 процентов территории находится под контролем противников (правительства)", — обрисовал свое видение положения в интервью Sputnik глава молодежного движения провинции Сари-Пуль Тадж Мохаммад Хорасани.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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