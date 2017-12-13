Госдеп подтвердил вызов сотрудника ФБР в турецкие органы власти

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госдепартамент США подтверждает, что сотрудник ФБР был вызван в главное управление безопасности Турции после заявления главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу о возможной причастности ФБР к "заговору против Турции".

Сойлу сделал соответствующее заявление в связи с проходящим в США судом над гендиректором одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехметом Хаканом Атиллой. Турецкий телеканал TRT сообщил во вторник, что после заявления Сойлу в главное управление безопасности Турции был вызван сотрудник ФБР в Анкаре.

"У нас есть атташе ФБР в посольстве, он был вызван в турецкое министерство", — сказала журналистам в среду на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Она отказалась предоставить какие-либо подробности.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США используют дело турецкого бизнесмена Резы Зарраба для шантажа против Турции. Зарраб признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана и выступает на суде в Нью-Йорке в качестве ключевого свидетеля обвинения против Атиллы. Сойлу заявил, что на суде по делу Атиллы видны следы "игр американских разведок". По его словам, речь идет о том, что бывший офицер турецкой полиции, бежавший в США, подозревается в том, что получил от ФБР 50 тысяч долларов с целью добиться от него показаний против Турции.

Власти США в марте арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.