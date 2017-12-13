США не буду устанавливать временных рамок для начала переговоров с КНДР

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Вашингтон не планирует задавать временные рамки для начала переговоров с КНДР, заявила в среду официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы никогда не говорили о том, что будем устанавливать временные рамки. Будут ли это недели, месяцы — я не знаю. И мы не будем задавать для этого временных ограничений", — сказала представитель ведомства на регулярном брифинге.

Во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят начать переговоры с КНДР без предварительных условий.