Госдеп обвинил Россию в обстрелах гражданского населения на Украине

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госдепартамент в среду обвинил Россию в обстрелах гражданского населения на Украине.

"Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения", — заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. Она не привела доказательств участия России в событиях на востоке Украины, которое Москва категорически отрицает.

По ее словам, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области". Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.

"Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции", — заявила Науэрт.

Также, по ее словам, гуманитарная ситуация на востоке сейчас хуже, чем когда-либо.

Россия ранее отвергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на востоке Украины и заявляла, что заинтересована в его разрешении.