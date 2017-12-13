Хуситы освободили корреспондента Sputnik и 40 других журналистов

САНА, 13 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" освободили 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" и внештатного корреспондента Sputnik, захваченных две недели назад.

Повстанцы 2 декабря в столице Йемена Сане ворвались в здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты в знак протеста против задержания объявили голодовку.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. До недавнего времени с одной стороны в нем участвовали повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в начале декабря в перестрелке со своими недавними союзниками. Другой стороной конфликта выступают правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, которых с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.