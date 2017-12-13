Эксперт рассказал, к чему могут привести поставки летального оружия Киеву

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Включение канадскими властями Украины в список стран, которым разрешены поставки летального оружия, не приведет "ни к чему хорошему", заявил RT военный эксперт Алексей Леонков.

В среду Канада разрешила своим компаниям поставлять Украине летальные вооружения. Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который предполагает выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Киеву. Украинский президент Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон и Оттаву "за мощный и своевременный сигнал поддержки".

По мнению Леонкова, учитывая подобную ситуацию с поставками вооружений, говорить о деэскалации противостояния в Донбассе не приходится.

"Та же самая бронированная техника, но она влияет на баланс сил между ВСУ и бойцами ДНР и ЛНР", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Трамп пока "не горит желанием" санкционировать поставки летального оружия Украине, однако Киев все равно "обходными путями" получает вооружения.

"Ни к чему хорошему это не ведет", — заключил Леонков.

Москва выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе и не будет способствовать реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.