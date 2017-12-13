Президент Финляндии заявил, что причин для вступления в НАТО сейчас нет

ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек — РИА Новости. Причин для вступления нейтральной Финляндии в НАТО сейчас нет, заявил президент страны Саули Ниинистё в ходе предвыборных дебатов на телеканале MTV в среду вечером.

"Сегодня я не сторонник вступления в НАТО, так как не вижу причин для этого. Но мир меняется. Первоначальная задача Финляндии в любом случае оставаться нейтральной страной. Я не верю в войну, я человек мира, и я верю в мир", — сказал он.

За вступление Финляндии в НАТО высказываются все меньше граждан страны. По данным опубликованного в конце ноября опроса консультативного совета по обороне (подразделение минобороны), лишь 22% выступают за членство в альянсе.

Выборы президента Финляндии намечены на 28 января 2018 года. Помимо Ниинистё на пост страны претендуют депутат парламента Туулу Хаатайнен от Социально-демократической партии, Лаура Хухтасаари от партии "Истинные финны", Пекка Хаависто от Союза зеленых, Мерья Кюллёнен от Левого союза, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра" и член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Ниинистё (69 лет) — президент Финляндии с 2012 года. В мае он заявил о намерении переизбираться, при этом он намерен баллотироваться не от партии "Национальная коалиция", как на выборах 2012 года, а как независимый кандидат.