Нетаньяху "не впечатлили" заявления на саммите ОИС по Иерусалиму

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что заявления, прозвучавшие на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), его не впечатлили, и выразил уверенность, что в будущем многие страны признают Иерусалим столицей еврейского государства, последовав примеру США.

Участники форума, который состоялся в среду в Анкаре, осудили американское решение, предупредили, что оно может стоить Вашингтону его роли в ближневосточном мирном процессе, и поддержали претензии палестинцев на Восточный Иерусалим в качестве столицы их будущего государства.

"Все эти заявления нас не впечатляют", — сказал Нетаньяху.

"В конце концов правда победит, и многие страны признают Иерусалим столицей Израиля и переведут туда свои посольства", — отметил он.

Палестинцам глава израильского правительства посоветовал "признать реальность и работать над достижением мира, а не радикализации".

Выступая в Стамбуле, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пригрозил выйти из договоров с Израилем и пообещал добиваться полноценного членства в ООН.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.