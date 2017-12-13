Нетаньяху "не впечатлили" заявления на саммите ОИС по Иерусалиму

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что заявления, прозвучавшие на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), его не впечатлили, и выразил уверенность, что в будущем многие страны признают Иерусалим столицей еврейского государства, последовав примеру США.
"Все эти заявления нас не впечатляют", — сказал Нетаньяху.
"В конце концов правда победит, и многие страны признают Иерусалим столицей Израиля и переведут туда свои посольства", — отметил он.
Палестинцам глава израильского правительства посоветовал "признать реальность и работать над достижением мира, а не радикализации".
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.