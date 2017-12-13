ФРС США по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС сохранила сентябрьский прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений.

По итогам декабрьского заседания ФРС ожидаемо повысила базовую ставку с 1-1,25% до 1,25-1,5% годовых.

Согласно графику dot plot (прогнозу динамики ставки), шесть представителей регулятора ожидают, что ставка в 2018 году будет повышена до среднего уровня в 2,25%. Три представителя ожидают повышения ставки еще на 0,25 процентных пункта, три представителя считают, что ставка должна быть повышена только до уровня в 2%.

Что касается 2019 года, четыре члена совета регулятора не исключают, что ставка будет повышена пять или более раз. В долгосрочной перспективе ФРС теперь прогнозирует ставку на уровне 3,1%, повысив прогноз с прошлых 3%.