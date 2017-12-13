Власти Крыма посоветовали послу США подучить историю

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Послу США в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
По мнению Полонского, американский дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.
Что сказал Хантсман
Ранее посол США, отвечая на вопрос своих подписчиков в Twitter о принадлежности Крыма, заявил, что полуостров является территорией Украины.
"Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина" — заявил Хантсман на видеозаписи, опубликованной в официальном Twitter посольства США в Москве.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: "Чей Крым?"— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.
"Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо." @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk
При этом он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины является критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.
Реакция России
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что США теряют авторитет на международной арене, так как принимают неправильные геополитические решения. И Вашингтон до сих пор отказывается признавать тот факт, что он не может больше игнорировать позицию России по ключевым вопросам.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон крайне болезненно реагирует на успехи России на Ближнем Востоке, а именно на разгром в Сирии "Исламского государства"*.
С Джабаровым согласна заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. В эфире радио Sputnik она отметила, что США не готовы воспринимать новые реалии внешней политики.
"На мой взгляд, американцы в это верят (в то, что Крым — территория Украины – Прим. ред.), потому что они видят мир в своей системе координат. А в их системе координат Россия должна быть ослаблена, Россия должна терять территории, а не возвращать их в свой состав", — сказала Макеева.
Она считает, что процесс мирового признания суверенитета России над Крымом является "ползучим" и необратимым. По мнению эксперта США и европейские страны могут изменить свою позицию в отношении полуострова через несколько десятков лет.
"Добавить нечего"
Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полуостров принадлежит России, и эта тема не подлежит какому-либо обсуждению.
Так он отреагировал на заявление главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон намерен в ближайшее время вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.
В Госдуме, в свою очередь, увидели в высказывании главы американского внешнеполитического ведомства "четкий посыл".
"Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, "мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим". И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл", — заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
По его мнению, Вашингтон таким образом хочет показать Киеву, что крымский вопрос США предпочитают решать "психологическим давлением", а воевать за Украину никто не собирается.
"Ведь атаковать равного противника для США неприемлемо, а украинцы пусть воюют, они лишь расходные материал", — заключил депутат.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, "по Крыму вопрос решен" и Россия заявила об этом "очень четко".
"Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", — подчеркнул сенатор. Однако, по его словам, пока для оптимизма нет оснований из-за двусмысленности высказывания главы Госдепа и отсутствия подвижек в подходах Вашингтона по крымскому вопросу на практике.
Воссоединение Крыма с Россией
Воссоединение полуострова с Россией произошло по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.
* Террористическая организация, запрещенная в России