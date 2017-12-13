Власти Крыма посоветовали послу США подучить историю

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Послу США в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", — сказал вице-премьер.

По мнению Полонского, американский дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Что сказал Хантсман

Ранее посол США, отвечая на вопрос своих подписчиков в Twitter о принадлежности Крыма, заявил, что полуостров является территорией Украины.

"Не нужно задавать послу США вопрос, на который может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина" — заявил Хантсман на видеозаписи, опубликованной в официальном Twitter посольства США в Москве.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: "Чей Крым?"



"Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо." @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.

При этом он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины является критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.

Реакция России



Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что США теряют авторитет на международной арене, так как принимают неправильные геополитические решения. И Вашингтон до сих пор отказывается признавать тот факт, что он не может больше игнорировать позицию России по ключевым вопросам.

"Их (США — прим. ред.) попытка объявить гегемонию в мировой политике, закрепив ее за Вашингтоном, невыполнима. Американцам приходится считаться с Россией, другими государствами", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон крайне болезненно реагирует на успехи России на Ближнем Востоке, а именно на разгром в Сирии "Исламского государства"*.

С Джабаровым согласна заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. В эфире радио Sputnik она отметила, что США не готовы воспринимать новые реалии внешней политики.

"На мой взгляд, американцы в это верят (в то, что Крым — территория Украины – Прим. ред.), потому что они видят мир в своей системе координат. А в их системе координат Россия должна быть ослаблена, Россия должна терять территории, а не возвращать их в свой состав", — сказала Макеева.

Она считает, что процесс мирового признания суверенитета России над Крымом является "ползучим" и необратимым. По мнению эксперта США и европейские страны могут изменить свою позицию в отношении полуострова через несколько десятков лет.

"Добавить нечего"

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полуостров принадлежит России, и эта тема не подлежит какому-либо обсуждению.

"Что касается Крыма, то здесь добавить нечего", — подчеркнул представитель Кремля.

Так он отреагировал на заявление главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон намерен в ближайшее время вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.

В Госдуме, в свою очередь, увидели в высказывании главы американского внешнеполитического ведомства "четкий посыл".

"Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, "мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим". И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл", — заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По его мнению, Вашингтон таким образом хочет показать Киеву, что крымский вопрос США предпочитают решать "психологическим давлением", а воевать за Украину никто не собирается.

"Фактически, Тиллерсон принял концепцию Украины — сделать жизнь крымчан невыносимой", — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что в Госдепе, очевидно, считают, что без западных инвестиций и с постоянной угрозой украинских диверсий жители полуострова "сами попросятся в объятия Киева".

"Ведь атаковать равного противника для США неприемлемо, а украинцы пусть воюют, они лишь расходные материал", — заключил депутат.

Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, "по Крыму вопрос решен" и Россия заявила об этом "очень четко".

"Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", — подчеркнул сенатор. Однако, по его словам, пока для оптимизма нет оснований из-за двусмысленности высказывания главы Госдепа и отсутствия подвижек в подходах Вашингтона по крымскому вопросу на практике.

Воссоединение Крыма с Россией

Отношения между Россией и западными странами ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который стал российским регионом в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Воссоединение полуострова с Россией произошло по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Кремле не раз заявляли, что вопрос Крыма закрыт и не подлежит обсуждению ни в каком виде.



* Террористическая организация, запрещенная в России