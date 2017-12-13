Постпред Израиля при ООН призвал не дать Палестине избежать переговоров

ООН, 13 дек — РИА Новости. Израиль призвал международное сообщество не позволить властям Палестины уклониться от прямых переговоров, заявил постпред Израиля при ООН Данни Данон после высказываний главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о намерении отказаться от договоров с Израилем.

Выступая в Стамбуле на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пригрозил выйти из договоров с Израилем и пообещал добиваться полноценного членства в ООН.

"Власти Палестины делают все, что могут, чтобы избежать любой возможности по переговорам, и активно препятствуют инициативам по примирению", — говорится в заявлении израильского дипломата.

По его словам, международное сообщество не должно позволить Аббасу "вновь избежать прямых переговоров" и должно "ясно дать понять лидерам Палестины, что они обязаны прекратить опасную риторику, которая угрожает стабильности в регионе".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.