ФРС повысила прогноз по росту ВВП США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту экономики страны в 2017 году до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,4%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,7% с прежних 1,6%. Прогноз по безработице понижен до 4,1% с 4,3%, ожидавшихся ранее.

Прогноз на 2018 год по росту ВВП США также улучшен — до 2,5% с 2,1%, по инфляции — остался на уровне 1,9%, а по безработице — снижен до 3,9% с предыдущего прогноза в 4,1%.

Прогноз на 2019 год по росту экономики страны улучшен до 2,1% по сравнению с сентябрьском прогнозом в 2%. Прогноз по уровню безработицы улучшен до 3,9% с ожидавшихся ранее 4,1%. Инфляция в 2019 году по-прежнему ожидается на уровне 2%.

В долгосрочной перспективе ФРС ожидает роста экономики США в среднем на 2%, безработицу в 4,7% и инфляцию на отметке 2%.