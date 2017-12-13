Армия Израиля сбила две палестинские ракеты, запущенные из Сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

О наличии пострадавших информации не поступало. Обстрел активировал сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч израильтян.

"Силы ПВО успешно перехватили две ракеты, которые были выпущены из сектора Газа по Израилю", — говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы с территории палестинского анклава заметно участились с началом на прошлой неделе протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.