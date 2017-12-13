Клинцевич прокомментировал решение Канады о поставках Украине оружия

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Решение Оттавы разрешить поставки Украине оружия втягивает Канаду во внутриукраинский конфликт и нарушает минские соглашения, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения, огнестрельного оружия, устройств и их компонентов, говорится в публикации официального издания канадского правительства Canada Gazette.

"Создается очень опасный прецедент. По сути, Канада становится стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями. А это, помимо всего прочего, означает, что она берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием. Если называть вещи своими именами, Канада прямо выступила против минских соглашений", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, канадские поставки способны "в какой-то мере" изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в Донбассе.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.