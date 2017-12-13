В Египте надеются на скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спикер палаты депутатов Египта Али Абдель Аль на встрече с депутатами Госдумы выразил надежду на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, при этом конкретные даты не обсуждались, сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Делегация депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым находится с визитом в Египте. В среду у них прошли встречи в парламенте Египта, а в четверг запланированы в Минобороны страны.

"Председатель парламента поблагодарил нас как российскую сторону за то внимание, которое уделяется борьбе с международным терроризмом, поздравил с победой над "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, выразил надежду на скорейшее возобновление авиаперевозок между Россией и Египтом и возобновление туризма, а также на активизацию деятельности в области военно-технического сотрудничества", — сказал РИА Новости Швыткин по телефону.

Парламентарий также сообщил, что состоялась встреча с комитетом парламента Египта по обороне и национальной безопасности, переговоры длились около трех часов.

"Мы выразили надежду о необходимости создания базы данных по обмену лиц, которые склонны к совершению террористических актов", — отметил он.

"Также обратили внимание, что мы по приезду обязательно выразим свое мнение и мнение египетских коллег о скорейшем возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром. Но при этом мы должны быть уверены в обеспечении безопасности наших граждан", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что никаких конкретных дат возобновления авиасообщения на встрече с коллегами из парламента Египта не называлось.